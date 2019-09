Le Parquet entame l’analyse des documents saisis lors de sa descente au domicile de Cho Kuk

Photo : YONHAP News

Le Parquet a commencé l’analyse des documents confisqués lors de la perquisition, hier, au domicile du nouveau ministre de la Justice Cho Kuk, officiellement nommé le 9 septembre. L’opposition conservatrice et les médias proches d’elle lui reprochent son implication dans des scandales d’irrégularités concernant sa famille.Les procureurs cherchent à faire la lumière en particulier sur des soupçons liés aux placements d’argent dans un fonds d’investissement et aux faux certificats utilisés pour l’admission de ses enfants dans des universités.Cho a cependant annoncé que sa détermination à réformer le Parquet restait toujours intacte. Celui-ci envisage également de convoquer et d’auditionner, avant la fin de la semaine, son épouse qui est elle aussi au cœur du scandale.