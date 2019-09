Le président Moon réaffirme la participation commune des deux Corées aux JO de Tokyo

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen a également rencontré hier à New York le patron du comité international olympique (CIO). Il a alors annoncé à Thomas Bach que son pays chercherait à présenter aux JO d’été de Tokyo en 2020 des équipes unifiées avec la Corée du Nord et à organiser ensemble ceux de 2032.Moon Jae-in a ainsi réaffirmé sa volonté de poursuivre malgré tout les échanges internationaux et d’améliorer les relations de son pays avec Pyongyang à travers les Olympiades. Pourtant, certains sud-Coréens appellent au boycott des Jeux de Tokyo en réponse aux mesures de rétorsion économique du Japon contre Séoul.Le locataire de la Cheongwadae a annoncé que son pays étudiait favorablement l'organisation des JO d’hiver de la Jeunesse en 2024 en préparation de sa candidature aux JO d'été de 2032.Moon a souhaité en même temps que les Jeux de Tokyo soient une rencontre de paix et que les trois JO qui ont lieu successivement en Asie orientale permettent de renforcer l’amitié et la coopération entre Séoul, Tokyo et Pékin, voire la paix en Asie du Nord-est.Pour rappel, la Corée du Sud a organisé l’an dernier les JO d’hiver, le Japon accueillera l’an prochain ceux d’été et la Chine ceux d’hiver en 2022.