Moon Jae-in s’entretient avec le Premier ministre australien Scott Morrison

A New York, le président Moon Jae-in s’est entretenu en tête-à-tête avec le Premier ministre australien Scott Morrison. L’occasion pour les deux pays de s’engager à élargir leur coopération en matière d’industrie de défense et d’énergie.Moon a souhaité voir les entreprises sud-coréennes prendre part aux principaux projets d’infrastructures et d’industrie militaire que le gouvernement de Canberra mène actuellement. Il a alors évoqué le fait que les deux nations continuent à renforcer leur coopération économique, particulièrement depuis la mise en vigueur en 2014 de leur accord de libre-échange bilatéral.Morrison a de son côté espéré que les deux pays établissent des relations gagnant-gagnant dans divers domaines économiques et commerciaux, qualifiant d’excellentes les technologies des entreprises sud-coréennes notamment en matière d’armement, d’infrastructures et d’automobiles.