Donald Trump dit mener une diplomatie audacieuse dans la péninsule

Photo : KBS News

A la tribune de l’assemblée générale des Nations unie, le président américain a parlé hier de la Corée du Nord et de son leader.Donald Trump a alors affirmé que seuls ceux qui avaient du courage pouvaient opter pour la paix et que son administration adoptait une diplomatie audacieuse dans la péninsule. Il a aussi dit que les Etats-Unis ne se faisaient jamais d’ennemis éternels et qu’un nombre considérable de leurs pays amis proches avaient autrefois été leurs grands ennemis. Il aurait alors fait allusion au pays de Kim Jong-un.Le milliardaire républicain a une nouvelle fois prédit à celui-ci un avenir brillant en cas de dénucléarisation. Et d’ajouter que le Nord, comme l’Iran, a un potentiel énorme et intact et qu’il doit abandonner ses armes atomiques afin de le mettre en valeur.Son discours d’hier est perçu comme étant différent de ceux d’autrefois. Dans le passé, Trump n’a pas exclu la possibilité d’attaquer militairement des pays ennemis. Il aurait ainsi cherché à adoucir le ton sur la Corée du Nord en amont des négociations de travail avec elle sur le nucléaire.