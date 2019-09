Les conseillers à la sécurité nationale sud-coréen et américain se rencontrent à New York

Photo : YONHAP News

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche accompagne son président à l’Onu. A cette occasion, Chung Ui-yong a rencontré son nouvel homologue américain Robert O’Brien.D’après la porte-parole de la Cheongwadae Ko Min-jung, leur entretien a eu lieu hier après-midi, heure locale, dans un hôtel à New York. Les deux hommes se sont alors engagés à continuer de communiquer et de travailler en étroite coopération entre leurs institutions et à se retrouver dans les meilleurs délais à Séoul ou à Washington.Chung et O’Brien ont aussi décidé d’œuvrer activement pour concrétiser les accords intervenus lors du sommet d’hier entre Moon Jae-in et Donald Trump.