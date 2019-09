Kang Kyung-wha prévoit un entretien avec son nouvel homologue japonais Toshimitsu Motegi vendredi à New York

Photo : YONHAP News

La chef de la diplomatie sud-coréenne Kang Kyung-wha s’entretiendra avec son nouvel homologue japonais Toshimitsu Motegi, vendredi à New York, en marge de l’assemblée générale de l’Onu. Il s’agira de leur première rencontre depuis que le ministre japonais a pris ses fonctions il y a une semaine.Leurs discussions seront largement dominées par les différends historiques et commerciaux entre les deux pays voisins. Cela dit, il est peu probable qu’une sortie de crise soit trouvée, en raison des divergences de vue importantes. Sachez que le nouveau visage de la diplomatie nippone a lui aussi dénoncé le verdict rendu en 2018 par la Cour suprême de la Corée du Sud, qui a ordonné à des entreprises nippones d’indemniser des victimes sud-coréennes du travail forcé durant la Seconde guerre mondiale.Kang et Motegi doivent aussi échanger sur la présence d’un émissaire spécial de Moon Jae-in à la cérémonie d'intronisation du nouvel empereur japonais Naruhito, prévue le 22 octobre. C’est vraisemblablement le Premier ministre Lee Nak-yon qui y assistera.