Séoul et Moscou cherchent à conclure un accord de libre-échange en 2020

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et la Russie se sont engagées à accélérer les négociations visant à conclure l'année prochaine l'accord de libre-échange bilatérale (ALE) en matière de service et d’investissement.C’est ce qu’a annoncé Hong Nam-ki, vice-Premier ministre sud-coréen à l'économie, à l’issue d'une réunion annuelle sur la coopération économique Séoul-Moscou. Cette 18e édition a eu lieu dans la capitale russe en présence de son homologue russe Yuri Trutnev.Selon Hong, la deuxième réunion préparatoire pour l’ALE se déroulera bientôt pour faire suite à la première qui s’est tenue en juin dernier. Les deux pays partenaires déploieront des efforts pour porter les échanges commerciaux à 30 milliards de dollars et ceux humains à un million d’individus en 2020, année qui marquera le 30e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques. L’an dernier, le volume de leur commerce a progressé de 29 % pour atteindre 25 milliards de dollars.Les deux hommes se sont également mis d’accord pour aller de l'avant dans leur projet conjoint pour l’économie « 9-Bridge ». Il s'gait de dynamiser les échanges dans neuf secteurs. Dans cette optique, ils prévoient de mettre sur pied un fonds commun d’investissement afin de développer les industries des matériaux, des équipements et des pièces détachées.Par ailleurs, le ministre sud-coréen des Finances va également discuter avec les responsables des sociétés publiques russes du gaz et de l’électricité d'une coopération économique trilatérale entre Séoul, Pyongyang et Moscou.