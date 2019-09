Le Japon n’invite pas la Corée du Sud à sa revue navale internationale

Photo : YONHAP News

La force maritime d’autodéfense japonaise (JMSDF) organisera le mois prochain la revue navale de la flotte. Or, elle n’y invitera pas la Marine sud-coréenne. C’est ce qu’a annoncé hier l’amiral Hiroshi Yamamura, chef d’état-major de la Marine nippone.Le porte-parole du gouvernement Yoshihide Suga a lui aussi affirmé que les relations Séoul-Tokyo restaient toujours très difficiles et que, compte tenu de cette situation, les conditions n’étaient pas suffisantes pour inviter le pays du Matin clair à l’événement, qui aura lieu plus précisément le 14 octobre au large de la baie de Sagami près de Tokyo.Le gouvernement de Shinzo Abe aurait pris une telle décision au regard d’une récente série de contentieux entre les deux pays.La JMSDF tient la revue en question tous les trois ou quatre ans, en y invitant les bâtiments de guerre des pays amis. Cette année, sept nations ont annoncé leur intention d’y prendre part. Parmi eux, le Canada, Singapour, le Royaume-Uni et les Etats-Unis.La Marine sud-coréenne a elle aussi organisé en octobre dernier à Jeju sa revue internationale. Le Japon y était absent en raison de la polémique autour du drapeau du soleil levant. Une bannière perçue par les Coréens comme un symbole du passé impérialiste et militariste de l’Archipel.