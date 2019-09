Peste porcine : le transport des porcs interdit dans tout le territoire pendant 48 heures

Photo : Getty Images Bank

De nouveaux cas suspects de peste porcine africaine (PPA) ont été signalés, d’après le ministère de l'Agriculture. Deux sur l’île de Ganghwa, à Incheon, soit un jour après la confirmation du premier cas dans cette ville. L’autre à Yeoncheon dans la province de Gyeonggi, la ville où le deuxième foyer a été confirmé.Les autorités vont mener un examen détaillé avec un échantillon lié aux porcs en question. Jusqu’à présent, la Corée du Sud recense cinq fermes d’élevage touchées par l’épidémie depuis le 17 septembre.Le Premier ministre Lee Nak-yon a blâmé hier les responsables en affirmant que le système de prévention avait une faille et qu’il fallait des dispositifs plus rigides.Afin de faire face à la crise, le gouvernement a interdit à partir d'hier midi le déplacement des porcs sur tout le territoire pendant 48 heures. La région placée sous haute surveillance sera également élargie jusqu’à toutes les provinces de Gyeonggi, de Gangwon et d’Incheon. Le transport des cochons et de leurs excréments dans cette zone sera limité pendant les trois semaines à venir.L’exécutif prévoit aussi de désinfecter les 14 municipalités à proximité de la frontière avec la Corée du Nord, dont les rivières et les routes.