Financement des GI's américains : fin du premier round des négociations

Photo : YONHAP News

Fin aujourd’hui du premier round des négociations sud-coréano-américaines visant à déterminer les frais que les deux alliés devront prendre en charge à partir de l’année prochaine pour financer le stationnement des troupes US en Corée du Sud.Ces pourparlers ont débuté hier à Séoul. Les deux parties ont alors fait part de leurs propositions respectives. Des propositions qui seraient considérablement différentes l’une de l’autre.Sans surprise, Washington exige des sud-Coréens qu’ils assument beaucoup plus que cette année, tandis que ceux-ci parlent d’une répartition raisonnable et impartiale des contributions. On ne connaît pas encore le montant revendiqué par la délégation américaine. On l’estime seulement à un maximum de 4,8 milliards de dollars par an.Le prochain round des discussions aura lieu le mois prochain, cette fois dans une ville américaine.