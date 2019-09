33 anciens combattants étrangers de la guerre de Corée sont attendus demain

Photo : YONHAP News

33 anciens combattants américains et turcs de la guerre de Corée sont attendus demain à Séoul, accompagnés de membres de leurs familles. C’est ce qu’a annoncé le ministère des Patriotes et des Anciens combattants.Certains d’entre eux avaient participé à la fameuse bataille du réservoir de Chosin, la transcription japonaise de la commune de Changjin en Corée du Nord. Il s’agit d’une des batailles décisives opposant les forces onusiennes à celles de la Chine entre fin novembre et début décembre 1950.Parmi eux, l’Américain Henry Schafer, 88 ans, s’est déclaré toujours fier d’avoir combattu pour la Corée du Sud.Pendant leur voyage qui durera six jours, les 33 anciens combattants assisteront notamment à une cérémonie qui sera organisée vendredi à la mémoire des héros de la bataille en question. Le lendemain, ils visiteront la DMZ.