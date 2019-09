Les négociateurs nucléaires sud-coréen, américain et japonais se préparent à la reprise des négociations Pyongyang-Washington

Photo : YONHAP News

Comme prévu, les négociateurs nucléaires sud-coréen, américain et japonais se sont retrouvés hier à New York, en marge de l’assemblée générale de l’Onu.D’après l’agence Kyodo News, Lee Do-hoon, Steve Biegun et Shigeki Takizaki ont alors échangé sur la situation en Corée du Nord. Concrètement, ils ont coordonné la position de leurs pays à l’égard des négociations nucléaires de travail que nord-Coréens et Américains pourraient relancer dans deux à trois semaines.Leur rencontre est la première depuis le 2 août et à la fois depuis que Séoul a décidé le 22 août de ne pas reconduire son accord de partage de renseignements militaires avec Tokyo, qui doit expirer fin novembre.