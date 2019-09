La BAD revoit à la baisse ses prévisions de croissance pour la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Mauvaise nouvelle pour l’économie nationale.La Banque asiatique de développement (BAD) a abaissé ses prévisions de croissance pour la Corée du Sud en 2019 et 2020.Dans un rapport publié aujourd’hui, elle a prévu que le PIB du pays du Matin clair devrait progresser de 2,1 % cette année et de 2,4 % l’an prochain, contre respectivement 2,4 % et 2,5 % attendus en juillet.L’institution explique sa révision par plusieurs facteurs : la performance de l’économie sud-coréenne au premier semestre de l’année, l’enlisement de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, et la baisse des échanges commerciaux due au ralentissement dans les principaux pays industrialisés.