Moon Jae-in achève son voyage à New York

Photo : YONHAP News

Le président de la République est rentré cet après-midi après avoir bouclé son voyage de cinq jours à New York. Là-bas, Moon Jae-in s’est une nouvelle fois entretenu en tête-à-tête avec Donald Trump et s’est exprimé aussi à la tribune de l’assemblée générale des Nations unies.Lors de leur entrevue, mardi matin, heure de Séoul, les dirigeants sud-coréen et américain ont réaffirmé leur engagement de ne pas avoir recours à la force contre la Corée du Nord.D’après un haut responsable de la Cheongwadae, Moon et Trump se sont accordés pour reprendre au plus vite les négociations de travail nord-coréano-américaines visant à dénucléariser le pays communiste et pour produire des avancées substantielles lors de ces pourparlers. Ils ont aussi échangé sur les moyens d’en faire une occasion de tenir ensuite un sommet entre le président américain et le dirigeant nord-coréen.L’occupant de la Maison bleue a pris part à la session annuelle de l’assemblée générale de l’organisation internationale pour la troisième année de suite depuis sa prise de fonction en mai 2017. Cette année encore, il a appelé ses membres à soutenir le processus de paix dans la péninsule.A l’issue du sommet Moon-Trump, la présidence américaine a elle aussi publié un communiqué de presse selon lequel les deux leaders ont reconfirmé que l’alliance entre leurs pays était encore et toujours le pivot de la paix et de la sécurité dans la péninsule comme dans la région.