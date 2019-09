Séoul prépare un plan global visant à utiliser la DMZ pacifiquement

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen a proposé hier à la communauté internationale de faire ensemble de la DMZ une « zone de paix internationale » dans son discours devant l’assemblée générale des Nations unies.Plus tard dans la journée, le ministère de la Réunification a donné plus de détails sur cette initiative. Dans un communiqué, il a expliqué qu’elle s’inscrivait dans le cadre de la garantie de sécurité mutuelle entre les deux Corées et que Séoul avait déjà commencé à préparer un plan global pour l’utilisation pacifique de la zone démilitarisée.Le ministère a précisé que les enjeux de la proposition de Moon Jae-in consistaient à renforcer une fonction de tampon de ce no man’s land, à y accorder celle de garantie de sécurité mutuelle, voire à jeter les bases pour l’application des accords conclus entre Séoul et Pyongyang comme entre celui-ci et Washington.Son porte-parole Lee Sang-min a ajouté que le plan en question serait élaboré en séparant les projets pouvant être menés dans l’immédiat et ceux à moyen et long termes. Afin de les mettre à exécution, il faudra sans doute en discuter avec le régime de Pyongyang. Cela dit, le porte-parole a dit qu’il était encore trop tôt pour en parler à ce stade.