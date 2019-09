Coup d’envoi aujourd’hui du « Dialogue de défense intégrée » sud-coréano-américain

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis tiennent aujourd’hui et demain à Séoul la 16e édition de leur « Dialogue de défense intégrée », connu sous son sigle anglais « KIDD ».De hauts responsables de la défense et de la diplomatie des deux alliés y prennent part. Ils feront un tour d’horizon de l’actualité sécuritaire qui concerne les deux pays. Il s’agit notamment de la coopération bilatérale pour dénucléariser la péninsule coréenne et pour y pérenniser la paix, de la préparation du transfert conditionnel, de Washington à Séoul, du contrôle opérationnel (Opcon) en temps de guerre dans la péninsule ou encore des meilleurs moyens d’approfondir et élargir en même temps leur alliance d’avenir.Les résultats du premier round des négociations visant à déterminer les contributions respectives au financement du maintien des militaires américains en Corée du Sud doivent s’y inviter. Ces discussions ont été menées mardi et mercredi dans la capitale sud-coréenne.Il semble fort probable que la récente décision sud-coréenne de ne pas renouveler son accord de partage de renseignements militaires avec Tokyo sera elle aussi abordée. Une décision qui a suscité le mécontentement de Washington. D’autant plus que c’est une première rencontre officielle entre les hauts responsables de la sécurité nationale du pays du Matin clair et des Etats-Unis après que Séoul en a fait part en août. L’administration Trump est allée jusqu’à demander au gouvernement sud-coréen d’y revenir.