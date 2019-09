Les chefs de la diplomatie sud-coréenne et chinoise se retrouvent à New York

Photo : YONHAP News

L’agenda de la ministre des Affaires étrangères, actuellement à New York pour l’assemblée générale de l’Onu, est très chargé.On vous le disait. Kang Kyung-wha a rendez-vous avec son nouvel homologue japonais Toshimitsu Motegi, jeudi après-midi, heure locale. Mais avant cela, elle a rencontré hier le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi. Leur conversation a largement été consacrée aux relations entre leurs pays ainsi qu’à la situation dans la péninsule, en particulier au dossier nucléaire nord-coréen.Justement, s'agissant des négociations sur la dénucléarisation de la Corée du Nord, Kang et Wang ont affiché leur convergence sur la nécessité pour Washington et Pyongyang de relancer au plus vite leurs discussions de travail pour faire avancer, de manière substantielle, le processus de paix dans la péninsule. Les deux ministres ont aussi souligné l’importance de la coopération en ce sens entre leurs pays.