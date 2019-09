Début d’une procédure de destitution contre Donald Trump

Photo : YONHAP News

A près d’un an de l’élection présidentielle américaine, le Congrès a lancé une enquête en vue d’une destitution de Donald Trump.Un entretien téléphonique avec le nouveau président ukrainien Volodymyr Zelensky en juillet dernier a déclenché cette procédure. Pendant cette conversation, le locataire de la Maison blanche aurait demandé à son interlocuteur d’engager une enquête contre l’ancien vice-président des Etats-Unis Joe Biden. Un fils de ce dernier est cadre dans la société de gaz ukrainienne Naftogaz, et Trump aurait voulu savoir si son rival démocrate n’avait pas empêché une investigation qui avait été engagée par le Parquet ukrainien contre cette compagnie.Le Parti démocrate a affirmé qu’il s’agissait d’un abus du pouvoir, étant donné que le numéro un américain a fait pression sur un chef d’Etat étranger pour lancer une enquête contre son rival politique. Dans la foulée, la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, une démocrate, a annoncé le début d’une procédure de destitution.En face, Donald Trump a critiqué « l’une des plus grandes chasses aux sorcières », soulignant qu’il n’avait pas formulé explicitement une telle demande.