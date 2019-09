Football : Lee Kang-in marque son premier but dans la Liga

Photo : YONHAP News

Le footballeur sud-coréen Lee Gang-in a marqué son premier but dans la Liga lors d’un match entre Valencia CF et Getafe qui s’est déroulé hier, heure locale, au stade Mestalla de Valence.Le but du sud-Coréen à la 39e minute donnait à Valence une avance de 3-1, mais Getafe a rebondi avec deux buts en deuxième demie pour un match nul.A 18 ans, Lee est devenu le plus jeune joueur non espagnol à marquer pour le Valencia. Il est également le deuxième footballeur du pays du Matin clair à figurer dans la meilleure ligue espagnole, après Park Chu-young pour le Celta Vigo lors de la saison 2012-2013.