Photo : YONHAP News

La flamme spéciale pour le 100e Festival national des sports de Corée est allumée à Dokdo. A cette cérémonie, qui a eu lieu à 6h du matin, soit l’heure du lever du soleil, les représentants de Séoul, la ville hôte de l’événement sportif, du district de l’île d’Ulleung, auquel appartiennent ces îlots situés en mer de l’Est, et de la garde de Dokdo y ont participé.Une fois allumée, cette flamme a été mise dans une lampe avant d’être transportée dans la capitale. Elle va rejoindre, dimanche, la grande flamme du festival, allumée dimanche dernier au mont Mani, et qui aura circulé dans 17 provinces et grandes villes du pays ainsi que les 25 arrondissements de Séoul.Lors de cette cérémonie de rassemblement des flammes, la flamme pour le 39e festival national des sports pour personnes handicapées et celle allumée aujourd’hui au pavillon d’Imjinkak, situé près de la frontière intercoréenne et à l’île de Marado, située à l’extrême sud de la péninsule, vont également être présentes.La 100ème édition du Festival national des sports va se dérouler du 4 au 10 octobre à Séoul.