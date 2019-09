Conduite autonome : 10 constructeurs automobiles réunis à Séoul pour discuter des normes

Photo : YONHAP News

10 constructeurs automobiles prestigieux se réunissent aujourd’hui et demain, à Séoul, afin de discuter des normes internationales concernant la communication interne des voitures autonomes. Il s’agit du sud-coréen Hyundai Motor, des allemands Daimler, BMW, Audi, Volkswagen, des japonais Toyota, Honda, du français Renault, de l’américain Ford et enfin du suédois Volvo.Selon l’annonce faite aujourd’hui par le ministère sud-coréen de l’Industrie, du Commerce extérieur et de l’Energie, c’est dans le cadre de l’assemblée générale du comité technique sur la communication des données de la voiture de l’Organisation international de normalisation (ISO).Au cœur de leurs discussions : les normes permettant d’unifier les méthodes de collecte des données par les capteurs incorporés dans les automobiles à conduite autonome, et celles visant à les traiter et les communiquer dans l'habitacle.Les entreprises du pays du Matin clair participent activement à ces travaux qui doivent s’achever à la fin de l’année prochaine. Ainsi, le gouvernement s’attend à ce qu’elles occupent une position supérieure sur le marché international.