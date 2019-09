Séoul et Riyad conviennent de coopérer pour la réparation des installations pétrolières saoudiennes

Photo : YONHAP News

Les chefs de la diplomatie sud-coréenne et saoudienne ont condamné d’une seule voix l’attaque contre un site pétrolier saoudien perpétrée le 14 septembre dernier, et convenu de coopérer ensemble afin de réparer ces installations.Kang Kyung-wha et Ibrahim Al Assaf se sont entretenus hier, heure locale, à New York, en marge de l’assemblée générale de l’Onu. A cette occasion, les deux ministres se sont également réjouis que leurs deux pays diversifient leur coopération dans les domaines des TICs, de la santé, de l’éducation et de l’industrie de la défense, au-delà des secteurs de coopération traditionnels tels que les énergies et la construction et ce, depuis la visite en Corée du Sud en juin dernier du prince héritier saoudien Mohammed Bin Salman.D’autre part, la ministre sud-coréenne des Affaires étrangères a participé à la 11e réunion visant à stimuler l’entrée en vigueur du traité d'interdiction complet des essais nucléaires (TICEN), tenue hier au siège de l’Onu.