Financement des GIs : Washington se montre pressé pour une augmentation considérable des frais

Photo : YONHAP News

Le premier round des pourparlers entre Séoul et Washington en vue de déterminer les frais que les deux alliés devront prendre en charge s’est achevé hier à Séoul. Durant deux jours, les deux cotés ont dû se contenter de constater leurs positions différentes sur cette question sensible.Le montant demandé par les Etats-Unis n’a pas été dévoilé, mais comme ils soulignaient que les frais en question s’élevaient à plus de cinq milliards de dollars, il est possible qu’ils aient proposé une augmentation considérable des contributions assumées par la Corée du Sud. Pour cette année, ce montant a été fixé à 1 389 milliards de wons, soit environ 1,06 milliard d’euros.La délégation américaine a demandé d’accélérer la vitesse des négociations, en invoquant que le présent accord en la matière expire à la fin de cette année. De plus, avant l’élection présidentielle américaine prévue en novembre de l’année prochaine, le seul pays avec lequel le gouvernement américain mène des négociations en la matière est la Corée du Sud, alors qu’une augmentation significative des contributions des pays alliés dans lesquels la force américaine est déployée était l’une des promesses électorales de Donald Trump.En face, le côté sud-coréen ne semble pas aussi pressé, étant donné que si les deux parties en conviennent, il est possible de reconduire l’accord de cette année au cas où elles n’arrivent pas à trouver un terrain d’entente.Le prochain round des négociations devrait se tenir le mois prochain aux Etats-Unis.