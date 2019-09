PPA : confirmation du 7e cas

Photo : YONHAP News

Un nouveau cas de peste porcine africaine (PPA) a été confirmé dans une ferme du district de Gangwha de la ville d’Incheon, située dans le nord-ouest du pays. Il s’agit du 3e cas confirmé dans cette région, et du 7e au total en Corée du Sud depuis l’apparition, le 17 septembre, de cette épizootie dans la ville de Paju.D’après le ministère de l’Agriculture, le propriétaire de cette ferme qui élève deux porcs a déclaré hier aux autorités que l’un d’entre eux avait perdu l’appétit. Elle est située à environ 13 km des exploitations où sont apparus les 5e et 6e cas confirmés. Et ce matin, deux nouveaux cas douteux, respectivement à Yeoncheon et à Yangju, dans la province de Gyeonggi, ont été signalés.Dans ce contexte, le gouvernement a prolongé de 48 heures l’interdiction de déplacement des cochons, imposée dans tout le territoire, qui devait s’achever aujourd’hui à midi. Il a également décidé de renforcer les mesures de prévention qui se sont avérées insuffisantes.Jusqu’à présent, les autorités sanitaires ont abattu un total de 22 000 porcs sur les 60 000 têtes à abattre à titre de prévention.