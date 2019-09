Une substance cancérigène détectée dans des médicaments contre les maladies d’estomac

Photo : YONHAP News

La substance cancérigène NDMA a été détectée dans sept médicaments à base de ranitidine fabriqués par sept compagnies sud-coréennes et étrangères. Ils sont appelé à guérir les maladies d’estomac, tels que les brûlures d’estomac ou les ulcères.C’est le résultat de l’examen mené par le ministère sud-coréen de la Sécurité de l’alimentation et des médicaments. Comme une dose de NDMA allant au-delà de celle autorisée a été identifiée dans tous ces échantillons, le ministère a interdit, dès aujourd’hui, la fabrication, l’importation et la vente de 269 médicaments concernés.Actuellement, quelque 24 000 hôpitaux et cliniques du pays administrent ces médicaments et 1 443 000 patients le prennent.Toujours selon le ministère, les produits concernés n’ont pas d’impact nocif significatif sur le corps humain sur une courte durée, mais il envisage de mener de nouveaux examens pour évaluer les conséquences d’une administration sur le long terme de ces médicaments.