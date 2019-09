Naissances : record historiquement bas en juillet

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouveau-nés a encore reculé en juillet en glissement annuel pour atteindre son plus bas niveau pour un mois de juillet.A en croire les chiffres publiés hier par l’Institut national des statistiques (Kostat), un total de 25 263 bébés sont nés en juillet, soit une baisse de 6,5 % sur un an. Ainsi, le nombre de naissances en glissement annuel a continué de baisser depuis décembre 2015, soit 44 mois d’affilé.Et pour cause : le nombre de mariages a également reculé de 4,5 %, en totalisant 19 180 couples. Et celui de divorces a progressé de 1,8 %, en atteignant 9 497 cas.Quant au nombre de décès, il a baissé de 3 %, en s’élevant à 23 172 individus.