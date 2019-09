12 films classiques sud-coréens restaurés en haute définition seront diffusés par la KBS

Photo : KBS News

Bonne nouvelle pour les amateurs de cinéma sud-coréen. 12 films classiques du pays du Matin clair, restaurés en haute définition par le Korean Film Archive, seront diffusés à la télévision par la KBS.Les deux institutions ont signé un contrat en ce sens afin de célébrer les 100 ans de l’histoire cinématographique de la Corée. Ainsi, la maison-mère de KBS WORLD Radio va diffuser, le vendredi soir entre le 11 octobre et le 27 décembre, ces 12 longs métrages.Cette série va présenter des œuvres représentatives de chaque époque, à savoir « Holiday », « The Housemaid » et « Aimless Bullet » pour les années 1960, « Good Windy Days » pour les années 1980, « A Short Love Affair » pour les années 1990, et « The Joint Security Area : JSA », réalisé en l’an 2000.