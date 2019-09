Le Pentagone a identifié cette année 62 GIs tués pendant la guerre de Corée

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, le Pentagone vient d’identifier deux autres soldats américains disparus durant la guerre de Corée, grâce aux analyses génétiques menées par son agence chargée de retrouver les prisonniers de guerre ou disparus au combat (DPAA).Le nombre de restes identifiés de GIs tombés pendant ce conflit de 1950 à 1953 est ainsi porté à 21 depuis le début du mois et à 62 depuis le début de l’année. Des chiffres record, selon la Voix de l’Amérique (VOA). A en croire cette radio américaine, seulement 60 dépouilles avaient été identifiées en 2016.La raison ? La Corée du Nord a remis aux Etats-Unis en août de l’an passé 55 urnes de restes présumés de militaires américains, dans le cadre de l’application de l’accord intervenu deux mois plus tôt lors du premier sommet entre leurs dirigeants à Singapour. Depuis, la DPAA continue de les examiner.Selon le département américain de la Défense, ces boîtes contenaient des os d’environ 250 individus, dont 170 seraient des GIs et les 80 autres des soldats sud-coréens. Parmi eux, 37 ont été identifiés jusqu’à présent comme des militaires américains.