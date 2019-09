PPA : confirmation du 9e cas en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

La peste porcine africaine (PPA) continue de gagner du terrain dans le nord-ouest de la Corée du Sud. Depuis le 17 septembre, neuf cas de contamination ont été confirmés. Le dernier est apparu jeudi dans une ferme du district de Ganghwa, dans la ville d’Incheon. Il s’agit du 5e cas confirmé dans ce district depuis quatre jours.En revanche, un cas douteux déclaré hier dans la ville de Yangju de la province de Gyeonggi s’est avéré négatif.Avant cela, le gouvernement avait renforcé les mesures de prévention. L’interdiction de déplacement des cochons a été prolongée jusqu’à samedi midi. Le contrôle de la région nord de la province de Gyeonggi a été encore renforcé. Les véhicules provenant des dix villes et districts de la région ne peuvent pas se rendre aux exploitations des autres régions et doivent être équipés d’un dispositif GPS et d’un autocollant.Dans ce contexte, les autorités sanitaires poursuivent l’abattage de 60 000 porcs élevés dans les fermes situées dans un rayon de 3 km des exploitations touchées.