Photo : YONHAP News

La météo du week-end sera finalement agréable pour les habitants de la moitié nord du pays du Matin clair. Les nuages laisseront place au soleil demain, dans l'après-midi. En attendant, cette journée de vendredi demeure voilée sur tout le territoire.Le mercure est en légère hausse : 25℃ à Daegu, 27℃ à Séoul et Daejeon, et 28℃ à Gwangju et Jeonju.