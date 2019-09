Séoul-Tokyo : les deux chefs de la diplomatie conviennent de poursuivre une coopération tournée sur l’avenir

Photo : YONHAP News

La ministre sud-coréenne des Affaires étrangères Kang Kyung-wha s’est entretenue aujourd’hui, à New York, avec son nouvel homologue japonais Toshimitsu Motegi, en marge de l’assemblée générale de l’Onu. Il s’agit de leur première rencontre depuis que le ministre nippon a pris ses fonctions le 11 septembre dernier.Kang aurait parlé de la tension entre les deux pays autour du verdict rendu en 2018 par la Cour suprême de la Corée du Sud, qui a ordonné à des entreprises de l'archipel d’indemniser des victimes sud-coréennes du travail forcé durant la Seconde guerre mondiale. Pour rappel, cette affaire a ravivé les différends historiques en entraînant notamment les mesures de restriction commerciale de la part de Tokyo et celles de rétorsion de Séoul.Quant à Motegi, il aurait demandé au gouvernement sud-coréen de revoir sa décision concernant l’accord de partage d’informations militaires (GSOMIA) entre les deux nations, que Séoul a préféré ne pas prolonger. Au Japon, on s’inquiéterait de plus en plus du vide laissé par la fin annoncée du GSOMIA, d’autant plus que le ministère japonais de la Défense n’a pas détecté, au moins deux fois, la trajectoire de missiles de courte portée tirés par la Corée du Nord depuis mai dernier.A l’issue de cette réunion, Kang Kyung-wha a déclaré à la presse qu’ils s’étaient mis d’accord pour faire en sorte que les deux voisins continuent à poursuivre leur coopération afin de faire face au dossier nord-coréen et de privilégier une relation tournée vers l’avenir.D’après une source diplomatique de Séoul, les deux chefs de la diplomatie ont certes constaté leurs divergences, mais ils étaient d’avis sur la nécessité de communiquer sans discontinuité au niveau gouvernemental.