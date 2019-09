Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a exprimé son attente quant à une « décision audacieuse » de la part du président américain Donald Trump, en saluant « son sens politique qui se distingue de celui de ses prédécesseurs ».C’était dans un communiqué publié aujourd’hui au nom du conseiller auprès du ministre des Affaires étrangères, Kim Kye-gwan. Dans ce document, Kim a également qualifié d’« occasions historiques » les précédents sommets nord-coréano-américains « permettant de manifester la volonté des deux leaders pour mettre fin à l’hostilité entre les deux pays et installer la paix et la stabilité dans la péninsule ».Cependant, concernant la perspective d’un prochain sommet, le diplomate nord-coréen s’est dit sceptique, en critiquant que Washington n’applique pas les accords trouvés lors des rencontres entre Kim Jong-un et Donald Trump. Il a notamment pointé du doigt la reprise des manœuvres militaires conjointes avec la Corée du Sud ainsi que le renforcement des sanctions contre le Nord.L’officiel nord-coréen a également regretté que la classe politique américaine reste attachée à l’approche dite de « l’abandon du programme nucléaire d’abord », avant d’affirmer que dans ce contexte, un prochain tête-à-tête ne pourrait offrir une nouvelle issue aux négociations nucléaires en cours.Enfin, le conseiller Kim a ajouté que lui et son ministère des Affaires étrangères allaient suivre de près les prochains mouvements des Etats-Unis.