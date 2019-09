Séoul a rapatrié un navire nord-coréen perdu au sud de la NLL

Photo : YONHAP News

Un bateau nord-coréen a franchi hier soir, à 19h33, la NLL, la frontière maritime intercoréenne à l’ouest. Il s’était avancé jusqu’à 3,1 km au sud de cette ligne de démarcation, un endroit situé à une distance de 8,8 km de l’île de Yeonpyeong sur la mer Jaune. Le jour même, les autorités sud-coréennes l’ont aidé à regagner son pays.Selon l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), la marine du Sud a tiré à blanc dix balles de mitraillette lorsque le navire a franchi la NLL. Dans un premier temps, elle l’avait averti par radio. Comme celui-ci n’a pas répondu, elle a effectué des tirs d’avertissement conformément au manuel.Toujours d'après le JCS, il s’agissait d’un navire de la garde-côte chargé de contrôler les bateaux de pêche de son pays afin que ceux-ci ne violent pas la frontière maritime. Et quatre personnes étaient à bord de cette embarcation de 10 mètres et de 3 tonnes. L’équipage nord-coréen a justifié cette intrusion par un dysfonctionnement du moteur et par une erreur de navigation. Aucun n’a souhaité rester au Sud. Les quatre individus ont demandé de regagner le Nord.La JCS a précisé que la Marine sud-coréenne avait fait réparer le moteur du navire nord-coréen pour des raisons humanitaires, et qu’elle l’avait laissé partir le soir même à 22h16, pour retourner au Nord.