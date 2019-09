Jeong Se-hyun : Li Keqiang a proposé à Moon Jae-in de construire un chemin de fer à grande vitesse reliant Séoul et Dandong

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre chinois Li Keqiang aurait proposé au président sud-coréen Moon Jae-in de construire un chemin de fer à grande vitesse reliant Séoul et Dandong, une ville chinoise de la province du Liaoning, située près de la frontière avec la Corée du Nord. C’était en mai dernier à Tokyo, à l’occasion du sommet trilatéral entre la Corée du Sud, la Chine et le Japon. C’est ce qu’a dévoilé le vice-président du Conseil consultatif pour la réunification nationale (NUAC), Jeong Se-hyun, lors de sa rencontre avec les descendants des héros pour l’indépendance, tenue hier à Shenyang, également dans le Liaoning.Jeong a estimé que, sur le plan financier, cette proposition était réalisable grâce à la Banque d’investissement pour les infrastructures en Asie (AIIB), dirigée par la Chine.Et sur le volet politique, l’ancien ministre de la Réunification a espéré que si le 3e sommet nord-coréano-américain, qui pourrait se tenir avant la fin de cette année, donnait une issue à la question nord-coréenne, les travaux pour la modernisation des chemins de fer et des routes reliant les deux Corées pourraient être entamés.En rappelant que la cérémonie du lancement de ce projet intercoréen avait eu lieu le 26 décembre dernier à Gaeseong, en Corée du Nord, Jeong a affirmé qu’il faudrait en profiter pour construire un chemin de fer à grande vitesse, même si cette option requiert un financement considérable.