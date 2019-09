Nomination d'un nouveau chef chargé de négocier la répartition des coûts de stationnement des GI’s

Photo : YONHAP News

Une nouvelle nomination. Jeong Eun-bo, l’ancien vice-président de la Commission des services financiers (FSC), dirigera les négociations en vue de conclure le 11e accord dit « SMA » (Special Measures Agreement) entre Séoul et Washington. Il s’agit d’un accord portant sur les coûts que les deux alliés assumeront respectivement pour le stationnement des quelque 28 500 soldats américains dans le sud de la péninsule.Jeong a occupé des postes-clés à la FSC et au ministère des Finances, où il a atteint le grade de vice-ministre adjoint. C’est la première fois qu’un haut fonctionnaire spécialisé dans l’économie est nommé à la tête des négociations d’un accord SMA, un poste autrefois réservé à des officiels issus du ministère des Affaires étrangères ou du ministère de la Défense. Selon le gouvernement, il jouit d’une grande compétence dans la coordination des politiques, et il est le meilleur expert en économie, finances et budget dans le pays.D’après Séoul, le nouveau négociateur en chef sera en mesure de mener les négociations visant à conclure un partage raisonnable et impartial des coûts de la défense liés à la présence des GIs, cela en coopération avec plusieurs organismes tels que les ministères des Affaires étrangères, de la Défense et des Finances ainsi que l’Administration du programme d’acquisition de défense (DAPA).