Avion de chasse KF-X : début de l’étape de fabrication de prototypes

Photo : YONHAP News

Le projet de développement d’un avion de chasse sud-coréen va entrer dans sa phase de fabrication de prototypes.D’après l’administration du programme d’acquisition de la défense (DAPA), le groupe d’experts tripartites venant des milieux militaire, gouvernemental et civil, a donné son feu vert pour passer à cette étape, lors d'une réunion tenue entre mardi et jeudi.Le projet KF-X a débuté en janvier 2016. En juin 2018, la conception de base a été achevée. Et actuellement, la fabrication des composants et des logiciels est en cours. Le premier prototype devrait sortir de l’usine au premier semestre 2021, avant d’effectuer son premier vol d’essai au premier semestre 2022. Et le projet devrait être achevé d’ici 2026.