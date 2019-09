Séoul proteste contre la revendication de la souveraineté de Tokyo sur Dokdo

Photo : YONHAP News

Alors que le Japon a de nouveau revendiqué sa souveraineté sur les îlots Dokdo, situés en mer de l’Est, dans son Livre blanc de la défense 2019, Séoul a immédiatement protesté contre cette allégation.Dans un communiqué publié ce matin au nom du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Kim In-chul, le gouvernement a manifesté sa vive protestation sur une telle prétention, alors que ces petites îles appartiennent bel et bien à la Corée du Sud du point de vue historique, géographique et juridique. Dans la foulée, le diplomate sud-coréen a appelé Tokyo à retirer cette expression, en avertissant que l’exécutif réagirait fermement contre toute provocation du gouvernement nippon sur ce territoire.Le nouveau Livre blanc approuvé un peu plus tôt explique que « les problèmes territoriaux restent irrésolus, concernant les territoires du Nord (l’appellation japonaise des îles de Kuril) et les îlots de Takeshima (l’appellation japonaise de Dokdo) qui appartiennent au Japon ». C’est la 15e année d’affilé que le document fait état de cette revendication.Mais grande nouveauté cette année : le gouvernement nippon a laissé entendre la possibilité d’une éventuelle riposte militaire en cas de conflit dans l’espace aérien au-dessus des Dokdo, consistant à dépêcher d’urgence des avions de chasse de son armée.