Séoul souhaite que Pyongyang et Washington mènent des pourparlers dans un esprit de confiance et de respect mutuels

Photo : YONHAP News

Alors que la Corée du Nord a demandé une « décision audacieuse » au président américain Donald Trump dans un communiqué publié ce matin au nom du conseiller auprès du ministre des Affaires étrangères, Kim Kye-gwan, le ministère sud-coréen de la Réunification a souhaité que les deux parties mènent des négociations nucléaires « dans un esprit de confiance et de respect mutuels » pour que ces pourparlers soient couronnés du succès.Interrogé sur le sens de ce document, le porte-parole adjoint du ministère, Kim Eun-han, s’est contenté d’affirmer qu’il était difficile pour le gouvernement d’interpréter le texte et d’en faire part publiquement. Et d’ajouter que cela devait être la première fois que Pyongyang publie un communiqué au nom de ce conseiller.Autrefois l’un des principaux acteurs dans les relations avec les Etats-Unis, Kim n’avait pas fait parler de lui après avoir cédé son poste de 1er vice-ministre des Affaires étrangères en avril dernier à Choe Son-hui. Le pays communiste a récemment attribué aux anciens hauts fonctionnaires de l’Etat le titre de « conseiller » dans divers domaines.