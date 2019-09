Séoul et Sofia conviennent d’élargir leur coopération dans les domaines de la voiture électrique et des énergies renouvelables

Photo : YONHAP News

Le président de la République s’est entretenu, ce matin à la Cheongwadae, avec le Premier ministre bulgare sur les relations bilatérales et la situation dans la région. D’après le bureau présidentiel, Moon Jae-in et Boyko Borissov ont notamment décidé d’élargir la coopération bilatérale aux domaines de la voiture électrique et des énergies renouvelables.Sur le volet du commerce et des investissements, les deux dirigeants se sont engagés à stimuler les échanges des entrepreneurs des deux nations, alors que les échanges commerciaux ont été portés de 210 millions de dollars en 2015 à 350 millions de dollars en 2018.A cet égard, le chef de l'Etat sud-coréen a salué la directive de Sofia consistant à attribuer le statut d’investisseur stratégique aux firmes sud-coréennes. Il a également demandé à son interlocuteur d’accorder son attention particulière aux compagnies du pays du Matin clair qui souhaitent participer aux projets liés à la construction de centrales nucléaires et à la modernisation de la défense. De son côté, le chef du gouvernement bulgare a espéré voir s’intensifier la coopération non seulement dans ces secteurs mais aussi dans les domaines des TIC, de la science et des technologies, et de l’éducation.Enfin, concernant la situation dans la péninsule, le président Moon a remercié la Bulgarie d’avoir soutenu les efforts de la Corée du Sud pour l’installation de la paix dans la région, en publiant des communiqués saluant les sommets intercoréens et ceux entre Washington et Pyongyang. Son interlocuteur a, pour sa part, réaffirmé l’appui de son pays pour la politique nord-coréenne de l’administration Moon.Il s’agit de la première visite officielle d’un Premier ministre de la Bulgarie en Corée du Sud. Les deux pays célèbrent, l’année prochaine, le 30e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.