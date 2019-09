La Corée du Nord prépare l’ouverture d'un nouveau pont sur le fleuve Yalu

Photo : YONHAP News

Pyongyang et Pékin devraient célébrer le 6 octobre le 70e anniversaire de l’établissement des leurs relations bilatérales. A cette occasion, il est très probable que le leader nord-coréen Kim Jong-un effectue sa cinquième visite en Chine. Et certains misent sur Dandong, la ville chinoise située sur la frontière avec le royaume ermite.Dans ce contexte, la Corée du Nord aurait lancé à la mi-août les travaux nécessaires pour ouvrir le nouveau pont Apnok reliant sa ville de Shinuiju à la ville chinoise de Dandong. Cela sur l'« ordre n°1 » de Kim Jong-un. En fait, la construction de ce pont s’est déjà achevée en 2014, mais il reste impraticable faute de routes qui connectent les deux villes.D’après les images captées par des appareils photo dotés d’un téléobjectif, aucun chantier n’est observé pour le moment près de cette passerelle. Cependant, des travaux sont en cours pour aménager les routes depuis Ryongchon, une ville près de Shinuiju située dans la province de Pyongan du Nord.Il faudra encore du temps jusqu’à ce qu’un bureau d’immigration s’installe sur le nouveau pont Apnok. Une fois ouvert, celui-ci devrait contribuer considérablement à augmenter les échanges matériels et humains entre la Corée du Nord et la Chine.