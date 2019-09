Hyundai signe un accord avec Cummins pour percer le marché américain des piles à hydrogène

Photo : YONHAP News

Hyundai Motor a conclu aujourd’hui un mémorandum d’entente avec Cummins, le fabricant américain de moteurs, à la Silicon Valley en Californie. Cet accord prévoit de renforcer la coopération stratégique dans le domaine des piles à combustible fonctionnant à l'hydrogène.Suite à cette signature, le plus grand constructeur automobile sud-coréen pourra fournir en partenariat avec Cummins un groupe motopropulseur électrique basé sur la pile à hydrogène. C’est Hyundai Motor qui mettra à disposition son système pour cette dernière, tandis que le fabricant américain apportera ses technologies pour le premier. Ainsi, ils proposeront ensemble leurs produits sur le marché américain des véhicules utilitaires.Cummins, spécialisé dans la fabrication des moteurs diesel et au gaz naturel, des groupes électrogènes ainsi que des groupes motopropulseurs entièrement électriques, s’était imposé l’an dernier comme le numéro un national sur deux marchés, à savoir les moteurs de bus et ceux des gros camions, avec un part de marché respectivement de 95 % et de 38 %.Hyundai Motor a dévoilé fin 2018 son plan « FCEV Vision 2030 », une feuille de route à moyen et long termes sur le développement des piles à combustible hydrogène et des véhicules électriques à hydrogène connus sous l’acronyme anglais FCEV. Et il ambitionne de fournir ses piles à hydrogène pour d’autres moyens de transports et au secteur de la production d’électricité.