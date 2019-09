The Times : des navires britanniques impliqués dans le trafic illicite de charbon nord-coréen

Photo : YONHAP News

Des cargos battant pavillon britannique sont directement impliqués dans la vente illégale de charbon par la Corée du Nord, en violation de la résolution adoptée à l’encontre de celle-ci par le Conseil de sécurité des Nations unies. C’est ce qu’a rapporté The Times dans son édition du 26 septembre.Selon le journal britannique, le Lucky Star a discrètement chargé du charbon dans le port nord-coréen de Nampo au début de cette année. A l’époque, le navire incriminé avait éteint son système d’identification automatique (SIA) pendant six jours avant de le rallumer au milieu de la mer Jaune pour naviguer vers un port maritime chinois. Cependant, lorsqu’il était amarré à Nampo, il s’est fait repérer grâce à des images-satellites, cela deux fois en quatre mois.D’après The Times, ce n’est pas la première fois que le Lucky Star a enfreint la résolution onusienne. Le cargo avait effectué en septembre 2018 des transbordements avec deux navires non identifiés, cela près d’une côte maritime du Vietnam, une des destinations privilégiées des exportations de charbon nord-coréen. Il appartient à Always Smooth, une entreprise basée à Londres dont l’unique directeur est un Birman.Trois navires supplémentaires sont impliqués dans une telle contrebande au profit de la Corée du Nord. Il s’agit d’Asia Bridge, de Xin Guang Hai et de Surplus Ocean 1.Toujours d'après ce journal, ces quatre navires seraient étroitement liés les uns aux autres. Les entreprises fantômes qui les détiennent auraient été fondées par d’autres sociétés ou individus basés en Chine, qui souhaitent camoufler leur implication. Celles-ci auraient choisi le Royaume-Uni où il est très facile de monter une entreprise. En effet, il suffit de payer 12 livres sterlings pour remplir toute formalité en 24 heures. Le quotidien a critiqué Londres de laisser un tel détournement juridique alors que le pays se déclare fier de respecter les sanctions onusiennes contre Pyongyang.