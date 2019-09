Le président de la République appelle le Parquet à réfléchir sur la nécessité de sa réforme

Photo : YONHAP News

La Cheongwadae a organisé cet après-midi un briefing d’urgence afin de faire part de la position du président Moon Jae-in sur l’enquête menée par le Parquet à l’encontre du nouveau ministre de la Justice.Dans le communiqué lu par sa porte-parole Ko Min-jung, le chef de l’Etat a souligné l’impératif de réformer non seulement l’exercice du pouvoir mais aussi les pratiques d’investigation par le Parquet. Selon lui, il ne suffit pas de mener une réforme sur le plan juridique. C’est une façon pour lui de critiquer à demi-mots l’enquête menée contre Cho Kuk.Le locataire de la Maison bleue a fait valoir que le Parquet exerce le pouvoir public à l’égard du peuple, et qu’il doit donc le faire dans le respect total des droits de l’Homme. Il l’a exhorté à réaliser pleinement la grande cause historique, à savoir sa propre réforme.Le président Moon a ajouté que c’était à la Justice de démêler le vrai du faux et de départager les responsabilités. Ainsi, il demande au milieu politique de cesser la polémique improductive sur le sort du nouveau garde des sceaux jusqu’à ce que l’enquête judiciaire concernant la famille Cho se termine. L’opposition a de fortes chances de le contester vivement.