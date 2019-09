Un cas suspect de PPA dans une vaste ferme à Hongseong s'avère négatif

Photo : YONHAP News

Un cas suspect de peste porcine africaine (PPA) dans une ferme située dans la province de Chungcheong du Sud s’est avéré négatif. C’est le résultat confirmé par le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales.Rappelons que la mort de 19 porcs sur 88 a été signalée hier matin au cours de l’inspection précédant l’abattage. C’est l'asphyxie qui en serait la cause. Cet incident s’explique par la levée de l’interdiction de transporter des porcs à travers le pays depuis samedi dernier, ce qui a entraîné un déplacement important des animaux d’élevage.Aucun nouveau cas de PPA n’est donc apparu depuis le 9e confirmé le 27 septembre dans une ferme du district de Ganghwa, dans la ville d’Incheon. Cependant, les autorités sanitaires maintiennent des mesures de quarantaines renforcées. Dans dix villes et collectivités locales classées à risque, y compris le district de Ganghwa à Incheon et le district de Cheorwon dans la province de Gangwon, la circulation des véhicules d’élevage porcin en dehors de ces régions est strictement contrôlée.Toute négligence est proscrite, d'autant plus que le typhon Mitag est en train de s'approcher de la péninsule. Les désinfectants et la chaux vive risquent alors d'être emportées par les eaux de pluie.