L'incendie au port d'Ulsan a été éteint au bout de 18 heures de lutte

Photo : YONHAP News

Une forte explosion s'est produite samedi à 10h51 sur un navire ancré au port d'Ulsan, dans le sud-est du pays. Il s’agit d’un bateau de 25 881 tonnes assurant le transport de produits pétroliers. Suite à la déflagration, un autre navire, situé à proximité, a également pris feu.Au moment de l’accident, 25 membres d’équipage composé, entre autres, de Russes et de Philippins, se trouvaient à bord. Tous ont été sauvés. Le foyer de l'incendie a été complètement éteint au bout de 18 heures.Selon la police maritime d’Ulsan, 18 personnes ont été blessées, dont une grièvement. Le feu se serait déclaré au cours de la préparation du transbordement de produits pétroliers vers un autre navire.L’investigation sera lancée une fois les mesures de sécurité prises afin de déterminer les causes et les circonstances exactes de l’explosion.