Les indices sur la production, la consommation et l'investissement sont au vert

Photo : YONHAP News

Les trois principaux indicateurs économiques portant sur la production, la consommation et l’investissement ont tous augmenté le mois dernier. C’est du jamais vu depuis cinq mois.Selon les chiffres publiés aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), la production industrielle a progressé pour le deuxième mois de suite en août de 0,5 % par rapport à juillet. Les ventes au détail illustrant la tendance de la consommation ont également augmenté de 3,9 %. Il s’agit de la hausse la plus importante jamais enregistrée depuis huit ans et sept mois. Quant aux investissements dans les équipements, ils ont augmenté pour le troisième mois de suite en août de 1,9 %.Toujours d'après le Kostat, la production industrielle s’est redressée grâce au dynamisme dans le secteur tertiaire. La multiplication des ventes au détail s’explique principalement par l’augmentation de la demande en automobiles. A cela s’ajoute l’anticipation des achats de cadeaux pour Chuseok, la fête de la pleine lune et des moissons qui a été célébrée cette année le 13 septembre.