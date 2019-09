Séoul et Londres créent un canal de dialogue de haut niveau

Photo : YONHAP News

A l'approche du Brexit, la Corée du Sud et le Royaume-Uni ont signé cet après-midi à Séoul un memorandum d'entente permettant de mettre en place un canal de communication entre les vice-ministres des deux pays. Le texte a été signé par le vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères Lee Tae-ho et son homologue anglaise chargée de l'Asie-Pacifique Heather Wheeler.Grâce à cet outil de dialogue, Séoul et Londres pourront échanger sur de nombreux sujets tels que la coopération bilatérale et multilatérale, les investissements et la situation géopolitique. Les consultations se concentreront notamment sur divers secteurs dont la TIC, la recherche et le développement, le changement climatique et les PME-PMI.Les deux nations ont déjà signé le mois dernier un accord de libre-échange pour poursuivre la coopération bilatérale même après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.