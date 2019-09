Le Parquet poursuit son enquête sur Cho Kuk malgré la colère de ses partisans

Photo : YONHAP News

Au lendemain de la manifestation à la bougie pour la réforme du Parquet, tenue samedi dernier à Séoul, ce dernier a fait part de sa position officielle. Dans un message publié hier, on peut lire que « le Parquet s’efforcera de réaliser sa réforme dans le respect de la volonté du peuple et de la décision de l’Assemblée nationale ».Selon le ministère public, cette position a été expliquée à plusieurs reprises et maintenue depuis l’audition de confirmation de Yoon Seok-yeol au poste de procureur général. Pourtant, aucune mention n'est faite de l’enquête sur la famille du nouveau ministre de la Justice, Cho Kuk.La 7e manifestation à la bougie tenue avant-hier devant le Parquet central du district de Séoul a mobilisé plus de 1,5 million de personnes selon son organisateur. Les manifestants ont réclamé la réforme de l'institution tout en exprimant leur soutien au ministre de la Justice.