Cheongwadae : la volonté de transformer les relations avec Pyongyang est un bon signe pour le Nord

Photo : YONHAP News

Lors de leur rencontre tenue le 24 septembre dernier à New York, les présidents sud-coréen et américain se sont engagés à faire évoluer leurs relations avec la Corée du Nord. Ce que le pays communiste aurait reçu comme un bon signe. C'est ce qu'a souligné vendredi dernier un haut officiel du gouvernement sud-coréen devant les journalistes.En effet, la Cheongwadae a fait savoir que Moon Jae-in et Donald Trump avaient réaffirmé, lors de ce neuvième sommet bilatéral, leur volonté de mettre fin aux relations hostiles avec le régime maintenues depuis 70 ans, et d'instaurer la paix permanente dans la péninsule.Selon l'officiel, les propos récemment lancés par Choe Son-hui, 1er vice-ministre nord-coréenne des Affaires étrangères, ou Kim Kye-gwan, conseiller auprès du ministre, suggèrent que Pyongyang prépare des pourparlers de travail avec Washington.Cet officiel a d'ailleurs indiqué que la dénucléarisation irréversible commencerait par le démantèlement du site nucléaire de Yongbyon. Et d'ajouter que le rôle de son gouvernement réside non pas dans l'intermédiation mais dans la création d'un environnement stable et favorable au dialogue.