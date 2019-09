La Corée du Sud va modifier le système de classement des conscrits

Photo : YONHAP News

Face à l’accélération du déclin démographique, les autorités militaires envisagent de modifier les critères de classement des conscrits pour augmenter le nombre des jeunes hommes aptes au service militaire obligatoire.Effectivement, le pays du Matin clair souffre d'un taux de natalité historiquement bas avec 0,98. Il ne comptera en 2022 que de 220 000 à 250 000 hommes âgés d'une vingtaine d'années, alors que ce nombre était de 350 000 en 2017. D'où un déficit prévu de 20 000 à 30 000 jeunes soldats par an à partir de 2023.Le ministère de la Défense et le Service d'enrôlement ont donc décidé d'adoucir les critères de l'examen médical pour la sélection des militaires.Les enrôlés sont classés en cinq catégories au regard des résultats des tests physique et psychologique. Les jeunes classés dans les trois premières catégories servent sous les drapeaux. L'assouplissement des critères concernera de nombreuses aptitudes médicales, dont l'hypertension artérielle et l'indice de masse corporelle.